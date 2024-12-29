Бронни Джеймс набрал 23 очка, 9 подборов и 5 передач в проигранном матче G-лиги

Его команда проиграла оба матча бэк-ту-бэк в Кливленде. Во второй встрече защитник набрал лучшие среди игроков на площадке 23 очка, реализовав 7 из 14 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 3 из 4 штрафных.