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Всё о женщинах

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«Мы решили дарить эйфорию» Кто в России делает самую удобную обувь и возрождает любовь к валенкам?

«Мы решили дарить эйфорию» Кто в России делает самую удобную обувь и возрождает любовь к валенкам?

В 2024 году в России значительно выросли продажи новых обувных марок, особенно отечественных. Молодые предприниматели, для которых запуск своего дела много лет оставался мечтой из-за конкуренции с крупными западными игроками, наконец приняли решение действовать.

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