Обвиняемого в шпионаже на Гонконг британского экс-морпеха Трикетта нашли мёртвым В британском городе Мейденхед (графство Беркшир) обнаружили тело обвиняемого в работе на разведку Гонконга бывшего морского пехотинца Соединённого Королевства Мэтью Трикетта.
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