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Политический вестник

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Если решение по миротворцам примут, будет бесконечная война". А что с Зеленским?

Если решение по миротворцам примут, будет бесконечная война". А что с Зеленским?

Как бы то ни было, но Зеленский все равно уйдет с поста. Во всяком случае, Трамп его даже не рассматривает в качестве человека, с которым можно вести переговоры.

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