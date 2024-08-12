Что освящать и как праздновать Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в августе 2024 года Татьяна СергееваВ православной традиции август ознаменован тремя важными церковными праздниками, которые называются Спасами.
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