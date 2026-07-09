Отмалчиваться не стал: Иран наносит удары по базам США в Кувейте и Бахрейне Иранские войска атакуют американские военные объекты на Ближнем Востоке в отв.
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Отмалчиваться не стал: Иран наносит удары по базам США в Кувейте и Бахрейне Иранские войска атакуют американские военные объекты на Ближнем Востоке в отв.
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