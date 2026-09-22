How to Properly Use Risk-Reward Ratio in Futures Trading Silver Futures COMEX_DL:SI1! Plus500US The risk-reward ratio measures how much potential reward you're targeting for every dollar you put at risk.
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