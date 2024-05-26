Академия талантов поддержала забег «Бегом с Дневником»

Директор Академии талантов Ингрид Пильдес приняла участие в благотворительном забеге «Бегом с Дневником» Напомним, что часть собранных средств от продажи слотов будет направлена Санкт-Петербургскому детскому хоспису.
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