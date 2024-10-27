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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» проиграл 5 матчей подряд и идет 7-м в дивизионе. У Кросби и Карлссона по «минус 6» на отрезке при 3 очках на двоих

«Пингвинс» завершили турне по Канаде поражением от «Ванкувера» (3:4).  Команда под руководством Майка Салливана пропустила не менее 3 шайб в каждом из 10 матчей в текущем сезоне.

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