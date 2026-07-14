На Украине будут награждать «орденом Европы» за помощь во вступлении в ЕС Зеленский придумал нестандартный способ стимулирования своих граждан и иностранцев.
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На Украине будут награждать «орденом Европы» за помощь во вступлении в ЕС Зеленский придумал нестандартный способ стимулирования своих граждан и иностранцев.
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