Заноза

13 635 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    сейчас  "ценности мирового сообщества"  и есть фашизм. Они много лет пестовали его в разных вариантах и теперь снова ...Юлия Витязева: Ук...
  • Алексей Плескач
    Эээх... Да всем всё понятно! Понятно всё с этим подонком, мразью и ПРЕДАТЕЛЕМ РУССКОГО НАРОДА Зайцевым.  Надо было от...Юлия Витязева: Ук...
  • DDD X
    Чтож ты фраер сдал назад? Не по нраву мы тебе?..Александр Роджерс...

«Донбасс!» — новая песня о войне в ЛДНР взрывает Сеть

«Донбасс!» — новая песня о войне в ЛДНР взрывает Сеть

Пока президент Украины Владимир Зеленский рассуждает над тем на сколько правильно Советский Союз освобождал Киев от немецко-фашистских захватчиков, а воюющий Донбасс, презентует в социальных сетях песню со словами «Россия, забери Донбасс домой», тем временем молодой российский музыкант, двадцатичетырехлетний уроженец города Луга Ленинградской области, что в 140 км от Санкт-Петербурга, Даниил Бояковский презентовал в социальных сетях свою авторскую песню под названием «Донбасс».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх