«Донбасс!» — новая песня о войне в ЛДНР взрывает Сеть

Пока президент Украины Владимир Зеленский рассуждает над тем на сколько правильно Советский Союз освобождал Киев от немецко-фашистских захватчиков, а воюющий Донбасс, презентует в социальных сетях песню со словами «Россия, забери Донбасс домой», тем временем молодой российский музыкант, двадцатичетырехлетний уроженец города Луга Ленинградской области, что в 140 км от Санкт-Петербурга, Даниил Бояковский презентовал в социальных сетях свою авторскую песню под названием «Донбасс».