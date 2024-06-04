Михаил Бурда: Это не та категория людей, которые будут терпеть, смотреть на то, как иностранные граждане совершают преступления и разнузданно ведут себя в нашей стране

Алексей Кузнецов

Совершенно с вами согласен. Тоже самое было и с нами. Также пришел с Афгана и понеслось... Любимая фраза всех чинуш и прочих: Мы вас туда не посылали... А скольких пересажали. И теперь повторится. Начнут пришедшие с СВО пиздить и нагибать беспредельщиков и что дальше? Тюрьма и искалеченная судьба... А остальные, что???