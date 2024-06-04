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Свежие комментарии

  • Борис Сторублевцев
    ещё одному умнику-" Я на чужие плечи ничего не перекладываю!!!"Михаил Бурда: Это...
  • Алексей Кузнецов
    Совершенно с вами согласен. Тоже самое было и с нами. Также пришел с Афгана и понеслось... Любимая фраза всех чинуш и...Михаил Бурда: Это...
  • ММ
    Ни Горбачев, ни Ельцин ветеранов Афгана не называли элитой. А Путин назвал. Посмотрим...Михаил Бурда: Это...

Михаил Бурда: Это не та категория людей, которые будут терпеть, смотреть на то, как иностранные граждане совершают преступления и разнузданно ведут себя в нашей стране

Михаил Бурда: Это не та категория людей, которые будут терпеть, смотреть на то, как иностранные граждане совершают преступления и разнузданно ведут себя в нашей стране

Победа русской армии на СВО неминуема, однако стоит подумать, что будет после неё - когда герои вернутся с фронта.

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Комментарии
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М
ММ
Ни Горбачев, ни Ельцин ветеранов Афгана не называли элитой. А Путин назвал. Посмотрим...
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59 мин.
Алексей Кузнецов
Совершенно с вами согласен. Тоже самое было и с нами. Также пришел с Афгана и понеслось... Любимая фраза всех чинуш и прочих: Мы вас туда не посылали... А скольких пересажали. И теперь повторится. Начнут пришедшие с СВО пиздить и нагибать беспредельщиков и что дальше? Тюрьма и искалеченная судьба... А остальные, что???
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31 мин.
Борис Сторублевцев
ещё одному умнику-&quot; Я на чужие плечи ничего не перекладываю!!!&quot;
Ответить
1 мин.

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