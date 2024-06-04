Победа русской армии на СВО неминуема, однако стоит подумать, что будет после неё - когда герои вернутся с фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Михаил Бурда: Это не та категория людей, которые будут терпеть, смотреть на то, как иностранные граждане совершают преступления и разнузданно ведут себя в нашей стране
- Дмитрий Медведев: Это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф
- Александр Проханов: Власть, беря под арест генералов, сталкивается с мучительной дилеммой
Свежие комментарии