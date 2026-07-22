Genuine Parts Company нарастила выручку во II квартале 2026 года до $6,5 млрд и подтвердила годовой прогноз

Международный поставщик автомобильных комплектующих и промышленных решений Genuine Parts Company (NYSE: GPC) обнародовал финансовую отчетность за второй квартал 2026 года, подтвердив прогноз по скорректированной прибыль на акцию на весь 2026 год в диапазоне $7,50–$8,00.