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Стыд и разочарование: опрос показал, почему украинцы против второго срока Зеленского

Стыд и разочарование: опрос показал, почему украинцы против второго срока Зеленского

Среди граждан Украины фиксируется резкое усиление негативных эмоций по отношению к руководству страны, свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС) .

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