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«Согласна выйти фиктивно»: как предложение Тамары Перваковой спасло Владимира Винокура и обернулось браком на 50 лет

«Согласна выйти фиктивно»: как предложение Тамары Перваковой спасло Владимира Винокура и обернулось браком на 50 лет

Их семейный союз начинался как практическая сделка: молодая балерина предложила начинающему артисту расписаться ради московской прописки, чтобы спасти его от распределения в провинцию.

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