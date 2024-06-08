Проблема с ручкой двери на старом автомобиле — есть решение

Chevrolet Cobalt, 1.6 (105 л. с.), А6 Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан» Год выпуска – 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 179 500 км Как-то, подходя к машине, я заметил, что клавиша ручки задней левой двери стоит немного неровно, сместившись вниз.