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Царьград

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"Огонь у ядерных ворот": пожары во Франции подобрались к CEA Cesta и АЭС "Блайе"

"Огонь у ядерных ворот": пожары во Франции подобрались к CEA Cesta и АЭС "Блайе"

Стихийное бедствие на юго-западе Франции приобретает угрожающие масштабы.Стена огня, уничтожающая леса департамента Жиронда, вплотную приблизилась к стратегическим объектам страны — атомной электростанции и сверхсекретному центру ядерных исследований.

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Комментарии
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ХЛ
Халиуллина Лена
Атомные электростанции всё же у лягушатников имеются.....
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1 м.