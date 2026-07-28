"Огонь у ядерных ворот": пожары во Франции подобрались к CEA Cesta и АЭС "Блайе"

Стихийное бедствие на юго-западе Франции приобретает угрожающие масштабы.Стена огня, уничтожающая леса департамента Жиронда, вплотную приблизилась к стратегическим объектам страны — атомной электростанции и сверхсекретному центру ядерных исследований.
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