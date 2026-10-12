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Татар-информ

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Антициклон принесет в Татарстан сухую погоду и потепление до +24 градусов

Антициклон принесет в Татарстан сухую погоду и потепление до +24 градусов

Аномальное тепло в РТ может побить температурные рекорды прошлых лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» В Татарстане на предстоящей неделе ожидается погода на 8–10 градусов теплее климатической нормы.

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