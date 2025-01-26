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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Создатель Stardew Valley заявил, что он готов обновлять игру еще 50 лет Эрик «ConcernedApe...

Создатель Stardew Valley заявил, что он готов обновлять игру еще 50 лет Эрик «ConcernedApe...

Создатель Stardew Valley заявил, что он готов обновлять игру еще 50 летЭрик «ConcernedApe» Бароун, известен тем, что не может перестать дополнять Stardew Valley, и не похоже, что он собирается останавливаться в ближайшие пятьдесят лет.

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