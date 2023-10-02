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Сильнее ненависти. Русский боец вынес с поля боя раненого украинского солдата

Сильнее ненависти. Русский боец вынес с поля боя раненого украинского солдата

Военнослужащий армии России сам едва не погиб, но спас своего злейшего врага.Русский боец группировки войск "Юг" с позывным "Кортес" вынес с поля боя раненого украинского боевика, рискуя собственной жизнью.

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