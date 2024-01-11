«Если я погибну, прошу считать меня коммунистом» или как батарея минометчиков разом изъявила желание вступить в партию Сейчас слова «Если я погибну, прошу считать меня коммунистом» для многих из нас кажутся чем-то непонятным и непостижимым.
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