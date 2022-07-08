Журналистская Правда

239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    .Юлия Витязева: В ...
  • Александр Солодухо
    В лесу звери обсуждают сильно провинившегося крокодила. Мартышка предлагает: "Отрубить ему голову!" Все возмутились, ...Юрий Кот: Остаётс...
  • Grandad
    "подготовка" заключается в уничтожении инфраструктуры?Михаил Поликарпов...

Михаил Поликарпов: Будет триггером, если взорвут украинскую ядерную электростанцию

В газете Global Times сообщают, что ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе. Политолог Михаил Поликарпов рассказал читателям «Журналистской правды» о том, при каких условиях может произойти ядерная или химическая катастрофа.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх