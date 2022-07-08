Михаил Поликарпов: Будет триггером, если взорвут украинскую ядерную электростанцию

В газете Global Times сообщают, что ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе. Политолог Михаил Поликарпов рассказал читателям «Журналистской правды» о том, при каких условиях может произойти ядерная или химическая катастрофа.
В газете Global Times сообщают, что ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе. Политолог Михаил Поликарпов рассказал читателям «Журналистской правды» о том, при каких условиях может произойти ядерная или химическая катастрофа.
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