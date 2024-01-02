Самые сильные с начала зимы морозы установились в Москве

Ночью 2 января температура воздуха в Москве достигла самых низких с начала зимы значений, в столице зафиксировано минус 18,5 градуса, заявил ведущий специалиств центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем канале в Telegram.
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