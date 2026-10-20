Сборная УФСИН России по Республике Крым и Севастополю вошла в число призёров межведомственных соревнований по стрельбе из боевого стрелкового оружия в зачёт «Спартакиады-2026», пишетМК в Крыму, ссылаясь на пресс-службу ведомства.