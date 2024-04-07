О чем на самом деле поется в песне «Во поле березка стояла»

Русская хороводная песня далеко не так проста и имеет свои скелеты в шкафу. Великий советский композитор Альфред Шнитке нащупал, казалось бы, в безобидной песенке воистину демонические смыслы и, что самое забавное, во многом был прав: «жестокая драма абсурда, разворачивающаяся перед глазами со всем своим нецензурным блеском.