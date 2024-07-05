Калужская область празднует 80-летие

Сегодня, 5 июля 2024 года, исполнилось 80 лет с момента образования Калужской области. С юбилеем региона калужан поздравил губернатор Владислав ШапшаСегодня, 5 июля 2024 года, исполнилось 80 лет с момента образования Калужской области.