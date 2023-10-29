Фальшивка? Молдавский митрополит якобы требует от Патриарха Кирилла предоставления автокефалии

Алексей Логофет . В социальных сетях распространяется письмо за подписью митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, которое он, подвергающийся давлению со стороны прозападного режима Майи Санду, якобы направил на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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