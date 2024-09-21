Задержанные при попытке прорваться в Склиф хотели увезти бойца ММА Чичаева

Задержанные при попытке прорваться в НИИ скорой помощи имени Склифосовского шестеро мужчин намеревались увезти оттуда бойца ММА Умара Чичаева, которому медики оказывали помощь после инцидента со стрельбой у офиса Wildberries, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.