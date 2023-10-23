Вплоть до летального исхода: Учёный рассказал об опасностях, исходящих от колодцев и скважин

РИА Новости опубликовали материал о водно-ассоциированных заболеванияхПредседатель общественного совета при Роспотребнадзоре Александр Мельцер считает, что воду в колодцах и личных скважинах следует проверять хотя бы раз в квартал, поскольку возможные изменения состава могут нанести вред организму.
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