НСН: как только запустят цифровой сервис, появятся новые мошеннически схемы

В России могут появиться новые мошеннические схемы с использованием цифрового рубля. Пользователей будут пытаться обманывать от лица Центробанка, считает замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.
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