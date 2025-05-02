«Пока изменения не произошли, слова не имеют значения». Джордж Расселл – о возможных изменениях правил штрафов за мат

Пилот «Мерседеса» и президент Ассоциации гонщиков Гран-при Джордж Расселл высказался о заявлении президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, который недавно сообщил о готовности ФИА пойти навстречу спортсменам.
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