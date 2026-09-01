VII Конгрессу Коминтерна 90 лет. Его значение для современности

А.Б. Ставицкий Проходившему в Москве 25 июля – 20 августа 1935 года Седьмому конгрессу Коммунистического Интернационала в прошлом году исполнилось 90 лет.
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