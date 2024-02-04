В Госдуме рассказали, почему в Европе боятся победы Трампа

Рассуждения в прессе Запада о выходе США из НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах говорят о страхе европейцев перед обнулением своей политики при новом президенте, сообщил депутат от «Единой России» Олег Морозов.
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