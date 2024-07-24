«Финам» хочет предоставить физилцам доступ к внебиржевому валютному рынку

Брокер «Финам» хочет предоставить физическим лицам доступ к внебиржевым торгам «недружественной» валютой через платформу Finam Trade, рассказал в среду, 24 июля, журналистам руководитель управления развития клиентского сервиса компании Дмитрий Леснов.
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