Военный эксперт из Федеративной Республики Германия Ральф Тилле проинформировал о том, что, выдавив боевиков ВС киевского режима из Угледара, Вооружённые силы Российской Федерации получили возможность в зимний период полностью освободить ДНР.
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