Мостовой призвал назначать в топ-клубы тренеров с футбольным прошлым

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что ведущие российские футбольные клубы должны возглавлять исключительно специалисты, имеющие профессиональное футбольное прошлое.
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