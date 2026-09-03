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Газета.ру

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Мостовой призвал назначать в топ-клубы тренеров с футбольным прошлым

Мостовой призвал назначать в топ-клубы тренеров с футбольным прошлым

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что ведущие российские футбольные клубы должны возглавлять исключительно специалисты, имеющие профессиональное футбольное прошлое.

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