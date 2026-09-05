Кабмин РФ добавил более 70 объектов в схему территориального планирования в области транспорта

В схему добавлены позиции, предполагающие строительство и реконструкцию инфраструктуры железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, а также автомобильных дорог в различных регионах России, сообщила пресс-служба правительства РФ в субботу, 5 сентября 2026 года.