НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

Алонсо подписал контракт с «Реалом» до 2028-го. Новый тренер возглавит клуб на КЧМ (Фабрицио Романо)

Алонсо подписал контракт с «Реалом» до 2028-го. Новый тренер возглавит клуб на КЧМ (Фабрицио Романо)

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны окончательно заключили сделку. Новый главный тренер возглавит команду на клубном чемпионате мира ФИФА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх