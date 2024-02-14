В НХЛ призвали вернуть сборную России на международную арену

Глава профсоюза игроков НХЛ хочет возвращения сборной России на крупные турниры. Глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш поделился мыслями об уже длительном отсутствии сборной России на международной арене.
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