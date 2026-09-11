Почему картошка может стать символом нового роста цен в России

Картофель в России всегда был больше чем просто овощ. Для миллионов семей это базовый продукт, который способен заменить более дорогие продукты питания.
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