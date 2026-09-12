Интересно, что "Герани" начали активно долбить западные регионы Украины. Сегодня добрались до Луцка. В этом плане интересен не столько выбор целей, сколько география.
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