Украинские военные расстреляли раненых сослуживцев, чтобы не эвакуировать их при отступлении. Об этом рассказал боец 56-го отдельного батальона спецназначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Механик со ссылкой на взятого в плен колумбийского наёмника.