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Пленный наёмник рассказал о расстреле ВСУ раненых бойцов, чтобы не эвакуировать

Пленный наёмник рассказал о расстреле ВСУ раненых бойцов, чтобы не эвакуировать

Украинские военные расстреляли раненых сослуживцев, чтобы не эвакуировать их при отступлении. Об этом рассказал боец 56-го отдельного батальона спецназначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Механик со ссылкой на взятого в плен колумбийского наёмника.

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