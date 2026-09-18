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Царьград

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Александр Шуваев: ВСУ атаковали Белгородскую область 147 раз за сутки

Александр Шуваев: ВСУ атаковали Белгородскую область 147 раз за сутки

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 147 раз, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Два человека погибли, 14 ранены, среди них подросток.

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