Александр Шуваев: ВСУ атаковали Белгородскую область 147 раз за сутки

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 147 раз, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Два человека погибли, 14 ранены, среди них подросток.
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