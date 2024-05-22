Лето в St Regis Bali – спорт, еда, искусство и отличный отдых

St Regis Bali по праву считается лучшим курортом острова Бали не только за великолепные виллы, безупречное обслуживание, огромную территорию, утопающую в тропической зелени, и белоснежный пляж в тихой лагуне, где можно купаться в любое время года благодаря отсутствию больших волн, но и потому, что здесь всегда весело и есть, чем заняться.