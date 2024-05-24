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Жена главы Федерации еврейских общин России ослепла после подтяжки век

Жена главы Федерации еврейских общин России ослепла после подтяжки век

РЕН ТВ Супруга главы Федерации еврейских общин России Александра Бороды Инна ослепла на оба глаза после пластической операции по подтяжке век, которую проводила хирург московской клиники "Клазко" Катерину Лонскую, заявил РЕН ТВ адвокат Александр Добровинский.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Стареть надо красиво,а не бездумно! Жаль,что у многих разум покидает голову на старости лет....
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18 час.
александр муравьев
Стареть надо естественно и не пытаться делать из себя молодуху.
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17 час.

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