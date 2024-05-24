Жена главы Федерации еврейских общин России ослепла после подтяжки век

РЕН ТВ Супруга главы Федерации еврейских общин России Александра Бороды Инна ослепла на оба глаза после пластической операции по подтяжке век, которую проводила хирург московской клиники "Клазко" Катерину Лонскую, заявил РЕН ТВ адвокат Александр Добровинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии