Юрист Хаминский: обвинения Даванкова могут быть основаны на личной неприязни к Мизулиной

В случае, если обвинения в сторону главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о вымогательстве не подтвердятся, действия инициировавшего проверку вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова могут быть квалифицированы как ложный донос.