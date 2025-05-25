Юрист Хаминский: обвинения Даванкова могут быть основаны на личной неприязни к Мизулиной

В случае, если обвинения в сторону главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о вымогательстве не подтвердятся, действия инициировавшего проверку вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова могут быть квалифицированы как ложный донос.
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