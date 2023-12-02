01.12.2023 в ГУО ´Средняя школа №35 г.Бобруйска´ проходил Республиканский пленум ОО ´БРПО´, на котором приглашенными гостями были председатели ОО ´БРПО´ из шестти областей РБ, а также председатель ЦС ОО ´БРПО´ Александра Гончарова .