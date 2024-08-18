Промокает ли муравейник в дождь и может ли сыр с плесенью испортиться: рубрика интересных фактов

Бывает, что вас мучит какой-то вопрос, а задать его неудобно. Спросите газету, мы ответим. Если алмаз – самый твёрдый материал, то чем его обрабатывают? В направлении наибольшей твёрдости резать кристалл практически бесполезно.
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