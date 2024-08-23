После запрета Украинской православной церкви страна будет разрушена, как Содом и Гоморра. Этот шаг не пройдет даром для киевского режима, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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