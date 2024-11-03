В супермаркете девушка нашла живую лягушку в упаковке рукколы. Судя по комментариям, дальнейшая судьба лягушки неизвестна: её вместе с упаковкой отдали на кассуVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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